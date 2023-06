Ettevaatust: lõbusad seebimullid võivad riided täielikult ära rikkuda

Kas oled sinagi ehk suvisel ajal lapse riideid pesumasinast välja võttes märganud, et riietel on kummalised plekid, mis ei tule ka pärast mitmekordset pesu välja? Ja mõistagi mõelnud, et mis nüüd siis toimub: kas on pesumasin lolliks läinud, pesuvahend ebaefektiivne või hoopiski juurelnud, et mida laps endale nüüd jälle peale on ajanud?