Lapsekandmise rõõmud: üks kõhule, teine seljale. Viie lapse ema seletab lahti erinevused lapsekandmisvahendite vahel

Viie lapse ema ja pereblogija Berit (36) on jõudnud läbi katsetada väga mitmed lapsekandmisviisid ning leidnud enda ja laste jaoks erinevateks eluperioodideks ja tegevusteks need kõige sobivamad. Nii pole nad elukaaslase Teeduga eriti millestki laste pärast loobuma pidanud ja koos terve perega on käidud nii välisreisidel, kodumaistel rabamatkadel, spaapuhkustel kui ka paljudel üritustel.