Neljas trimester - aeg, millest palju ei räägita. „Sünnituse jaoks tehakse plaan, aga taastumiseks on ka plaani vaja“

„Keha on alati muutumises ja me ei saa tagasi minna sinna, kus kunagi olime,“ ütleb treener ja liikumisnõustaja Riina Arund.

Rasedusaegseid ja -järgseid treeninguid läbi viiv treener ja liikumisnõustaja Riina Arund ütleb, et naise igapäevased liikumisharjumused on juba enne rasedust välja kujunenud ning rasedus on justkui võimendi, mis võib neid mustreid süvendada. „Enne sünnitust neist teadlikuks saamine aitab nendega pärast sünnitust paremini tegeleda. Võtame näiteks kehahoiu teema – sageli tekib raseduse teises pooles n-ö pardikõnd, kus jalad vaatavad väljapoole, kõht ja keharaskus vajuvad ette pöia poole. See võib kaasa tuua selle, et kõhu eessein venib rohkem, jalad valutavad enam, keha tagumine pool – selg, tuharad, reie tagaküljed – ei saa keha enam nii hästi tasakaalustada ja toetada. Kuna vaagnapõhjalihased on puusapiirkonnas toimuvaga tihedalt seotud, siis võib kannatada ka vaagnapõhja heaolu,“ selgitab Riina.