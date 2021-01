Vaata ka: Beebi värskes numbris: lood, mis kinnitavad - sa ei pea olema täiuslik, et olla hea ema!

Kui korraks mistahes netipoe avad, et leida sobiv kandevahend, võib kergelt silme eest kirjuks võtta. Vähe sellest, et mustreid on nii palju ilusaid, tuleb hakata aru saama, mis vahe neil kõigil veel on. Tegime suure töö sinu eest ära ja reastame ühe ja teise kandevahendi plussi ja miinused, et su niigi uut infot täis teekonnal vähemalt üks valik palju kergem oleks...