Hiiumaale kooli rajanud Jesper Parve: olen küll ja veel, pisarad silmas, metsas jalutamas käinud, sest inimesed ei mõista, mida me teeme

Ometi läks nii, et Jesper on juba kaks aastat haridusvaldkonnas sügavamalt sees, kui iial arvata oleks osanud. Ta vaatab pisikese puudesalu taga oleva enda poolt ellu kutsutud Hiiumaa Vabakooli poole: „Minul polnud koolis üldse huvitav. Tahan, et minu lastel oleks.“ Hiiumaa Vabakool on nüüdseks tegutsenud kaks kooliaastat ja Jesper ütleb, et ta poleks eales uskunud, kui emotsionaalne see teekond on.