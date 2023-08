Üliarmas! Egert Milder lõi tütrele sünnipäevaks tema nimega laulu

Egert Milder on Eesti laulja ja laulukirjutaja, kes on sooloartistina avaldanud mitmeid hitte, nende hulgas ka „Georgia (On My Mind)“, mis saavutas 2020. aasta Eesti Laulul 4. koha. Tema lugude muretu meeleolu tõuseb argises hallis eredalt esile ning on aja jooksul oma vastupandamatu soojusega võlunud ära paljud. Lisaks sooloteekonnale on Milder andeka laulukirjutajana teinud koostööd erinevate artistidega üle maailma ning kuulunud ka alternatiivroki kollektiivi Slippery Slope.