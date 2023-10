Kasvatad väikest poega? 8 olulist küsimust-vastust tema intiimpiirkonna korrektse hoolduse kohta

Poisslapse sünnist alates vaevavad paljude emade-isade päid tema intiimpiirkonnaga seotud küsimused. Kuidas poja nabaalust puhastada? Millal munandid munandikotti laskuma peaks ja kuidas saab kindel olla, et kõik on korras? Ja veel – beebil on erektsioon! Kas see on normaalne?!