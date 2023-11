Teismeline väiksema õe-venna hoidjana. „Suveks tööle mineku asemel hoidsin hoopis venda ja sain vanematelt selle eest palka“

Koos väikeste õdedega mängib ta lauamänge, joonistab või vaatab multikaid. Mõnikord on pisemad aga hoopis omavahel mänguhoos ning Martiina roll on neil lihtsalt silma peal hoida. Juhtub ka, et väikesed suurema peale pahaseks saavad, kui too parasjagu mängida ei viitsi. Tüli nad vanema õega siiski kiskuma ei hakka, kuigi omavahel kraaklevad. Viimasel juhul leiab Martiina olukorrale lahenduse. „Kõigepealt küsin, mis juhtus, ja kui tüli tekkis mingi mänguasja pärast, proovin neid jagama saada või üritan kummagi neist muule tegevusele keskenduma panna. Üldiselt toob see meetod ka edu.“

Kuna Nora soovis endale venda väga pikalt, meeldib talle Söreniga tegelda. Samas vahel, kui tahaks oma asju teha, hakkab see veidi vastu ka. Mõnikord on tal jäänud seetõttu sõpradega kokku­saamisele või peole, kus väga osaleda tahaks, minemata. Üldiselt aga arvestavad vanemad neiu plaanidega, kui ta nendest ette teada annab. Selleks on perel loodud ühine kalender, kus on kõigi plaanid kirjas – kooliga seotud tegevused, peod, võistlused, trennid, arstiajad ja külaskäigud.

Ema tunneb, et laste hoidmine on tohutu vastutus, ja seda peale suruda ei taha. Ta usub, et suuremad on vahel nõus vabatahtlikult väiksemaga toimetama just tänu sellele, et seda pole peale surutud. „Ei pea olema kogu aeg ninapidi koos, sest ta on sinu vend või õde. Küll on meil kokkulepe, et tuleb olla viisakas ja sõbralik üksteise vastu.“

Kui Grete-Rahel toimetab vahel omast tahtest Ron-Romekiga päris pikalt, siis Karl-Kristofer noorematega tegelda ei taha. „Mind häirib nende lärm ja see, et ma ei saa nende kõrvalt oma asju teha,“ on poiss aus. Õnneks ei suru vanemad ka hoidmist peale. Kui poeg tahtis suvel raha teenida, pakuti talle võimalust väiksemaid hoides seda teha, kuid see polnud Karl-Kristoferi jaoks, seega leiti teine lahendus. Vennaga saab Karl-Kristofer paremini läbi kui õega, ent koos aega eriti ei veeda. „Meil on nii erinevad huvid,“ tõdeb ta.

Karl-Kristoferi (12), Grete-Rahelit (9) ja Ron-Romekit (4) kasvatav Pille-Riin on seda meelt, et lapsel on õigus olla laps ning ta ei pea täiskasvanute kohustusi täitma. „Meie lastel on omad jõukohased ülesanded kodus ja usun, et neist piisab. Vanusega ootused suurenevad ja tuleb ka kohustusi juurde või suureneb nende maht,“ räägib ema pere põhimõtetest.

Palka Martiina väiksemate hoidmise eest ei saa, samas kui ta jääb lastega üksi terveks õhtuks ja peab nad ise magama panema, premeerib ema teda vahel lisarahaga. Martiina ise leiab, et väiksemate järele vaatamine on elementaarne ning selle eest ei peakski palka maksma. „Õed-vennad on pereliikmed ja pere aitamine ei ole palgatöö,“ ütleb ta.

Mirelle toimetab beebiga rõõmuga, kuid lühiajaliselt. Pikemad hoidmised jäävad Isabellele. „Kui peres on kaks suuremat, on eelis see, et hoidmisi saab jagada. Kui mul on vaja midagi teha, siis Mirelle saab beebi veidikeseks üle võtta,“ jagab Isabelle.

Isabelle vaatab väiksemaid kodus tihti ja hea meelega. Kui võimalik, annab ema talle aegsasti teada, kui beebit hoida vaja. Nii teab neiu oma aja vaba hoida. Sellised kokku lepitud pikemad, mõnetunnised hoidmised on peres alati tasustatud.

Pere lapsed veedavad palju aega ka vanematega – käivad koos külas, reisidel, jalutamas, rannas, uisutamas, seikluspargis ja mujal. Isabelle usub, et suurt rolli selles, et kõik üksteisega meeleldi aega veedavad, mängib see, et lapsed on võrdselt hoitud.

„Ma olen väga tänulik, et mu vanematel on väiksemate laste kõrvalt alati aega ka minuga individuaalselt kuskil käia või midagi teha. Ma ei tunne pea kunagi, et mulle ei pöörata piisavalt tähelepanu. Mu vanemad on mu suurim õnn,“ jagab tüdruk ning usub, et just see on loonud soodsa pinnase lähedaste suhete tekkeks laste endi vahel. „Ma arvan, et kui nad minuga aega ei veedaks, takistaks kadedus mul väiksematega läbi saada.“

Pere vanemad tütred on hästi lähedased. „Jagan Mirellega kõike ja tema minuga samuti. Koos on meil alati lõbus,“ ütleb Isabelle. Robertiga mängib ta vahel koos Playstationit. Kui poiss väiksem oli, vaatas neiu ka tema järele. Nüüd toimetab enim beebi Melidega. Isabelle ei lase pesamuna hoidmisel oma sotsiaalset elu segada. „Kui mul on vaja kuskile minna ja ema palub, et last hoiaksin, võtan Melide kärus kaasa,“ räägib tüdruk, kes on väikese õe ka lühikestele kokkusaamistele sõpradega kaasa võtnud. „Mu sõbrad on alati arvanud, et Melide on väga nunnu, ja neil pole midagi selle vastu. Pigem tegeleme temaga koos ja teeme selle üle heas mõttes nalja.“

Ka ema on rõõmus, et peres on välja kujunenud nii, et kõik naudivad ajaveetmist üksteisega. „See on väga armas, kuidas nad sidet loovad. Et lähedus laste vahel tekkida saaks, on vaja koosolemise aega. Suureks plussiks on meil ilmselt see, et nad saavad koos olla omadel tingimustel, s.t siis, kui neil on ressurssi – aega ja energiat.“

Väike preemia on omal kohal, kui teismeline hoiab väiksemat pikemalt Delia Randmäe, psühholoog ja kunstiterapeut (Nõustamiskoda Olemiseilu) Enne kui lapsevanem jätab ühe lapse teist valvama või lapsed omapäi, peab ta eelkõige läbi mõtlema oma laste omadused ja vajadused ning olema kindel, et nende turvalisus on tagatud. Näiteks on vaja läbi mõelda see, kas lapsed teavad, kuidas käituda, kui võõras üritab sisse pääseda, turvaalarm läheb tööle või suitsuandur hakkab huilgama vms. Kindlat vanust, mil laps on valmis üksi koju jääma ja teist valvama, ei ole. Kui vanem soovib jätta ühe lapse teist valvama, olgu nad siis suure või väikese vanusevahega, peab ta eelkõige arvestama, milline on vanema lapse küpsuse tase ning suhe oma noorema õe või vennaga. Kas see vanem laps üldse suhtleb noorematega, kas tal on piisavalt kannatlikkust ja huvi nendega tegeleda. Kui lastel on omavahel sageli konfliktid, saame eeldada, et tülid tekivad ka siis, kui vanemaid pole kodus. Seega on oluline, kuidas lapsed konflikte lahendavad. Kui juhtuvad õnnetused, ei saa ema ega isa süüdistada oma vanemat last, sest ta ongi lihtsalt laps. Ei saa eeldada, et ühel lapsel on nii palju vastutus­võimet, et ta suudab teise lapse eest vastutada, ja on võimeline mõtlema, mis on kohane, mis mitte. Me ei saa ka eeldada, et 16aastane peaks suutma vastutada endast noorema lapse eest. On palju 15–16aastaseid, keda ei julge mingil juhul omapäi koju jätta. 16aastane noor võib ennast unustada nutimaailma ja siis peab 6- või 5aastane ise hakkama saama. Ühtlasi võib 16aastasel noorukil tekkida ideid põnevateks tegevusteks, mille taga­järjed pole läbi mõeldud. Samas on palju 12aastaseid, kelle vastutustundega saab juba arvestada ja keda saab mõneks tunniks väiksema õe või vennaga koju jätta. Oluline on ka meeles pidada, et last ei saa sundida teist last hoidma ja tema eest vastutama. Laps ei ole lapsevanem. Pealesunnitud hoidjatöö ei aita kuidagi väiksemaga paremini suhestuda. Teise lapse eest hoolitsemine võib olla stressi­rohke igas vanuses. Lapsed, kellele on kohustuseks pandud nooremaid õdesid-vendi hoida, võivad hakata endasse koguma negatiivseid tundeid nii oma vanemate kui ka õdede-vendade vastu. Ka juhul, kui teismeline on vastutustundlik ja nõus noorema pereliikme järele vaatama, tasub meeles pidada, et ta pole võimeline toime tulema iga olukorraga, mis väiksemat hoides tekkida võib. Küll tunneb ta hiljem tohutut süüd, kui midagi halba juhtub. Hoidmiskohustus peaks olema vabatahtlik, lühiajaline ja lapsega läbi räägitud. Ainult vabatahtlikkuse korral õpetab see lapsele vastutustunnet ja loob lähedust noorema õe või vennaga. Sealjuures peaksid kindlasti olema kokku lepitud kodureeglid, mis kehtivad ka siis, kui täiskasvanud on eemal. Väikesed võivad vahel olla arvamusel, et ei pea oma vanema õe või venna sõna kuulama. Olenemata sellest, kas ta on 17 või 12, peaks lapsehoidjal olema põhjalikud juhised, kuidas eri olukordades reageerida ka siis, kui kohustus on vaid paariks tunniks. Lühiajaline õe-venna järele vaatamine, kui näiteks emal või isal on vaja korraks kuskil ära käia, ei peaks olema tasustatud. Küll võiks last ühel või teisel moel premeerida siis, kui nooremaid lapsi on vaja hoida pikemalt või lapse enda tegevuste arvelt ning laps võtab oma kohustust tõsiselt ja kohuse­tundlikult. Raha asemel võib olla preemiaks ka midagi muud, mis on lapsele tähtis. Kindlasti ei soovita ma panna raha eest nooremaid õdesid-vendi hoidma sellist last, keda see muidu ei huvita ja kes nendega hästi läbi ei saa.