Ehmunud ema: selgus, et tütar peitis kasutatud hügieenisidemeid nii voodi alla kui spordikotti. Mida teha hügieenireegleid eirava teismelisega?

Markuse (12) ema Kaire ütleb, et nende kodus sai probleem hügieeniga alguse aasta tagasi. Muuhulgas on mureks ka duši all käimine. Poiss lubab minna, ent tihti ei lähe. „Ütleb pärast lihtsalt, et unustas,“ on Kaire nõutu. Poja olematu hügieen tekitab juba ka peresiseseid konflikte.