Arvasin, et mu laps on pirtsakas, aga tal on hoopis tekstuuritundlikkus. Ema: ka tükid moosi sees võisid lapse oksele ajada

Kui Elina proovis Marcile pakkuda mõnd moosiga putru või kartulile näiteks hakklihakastet tõsta, ütles poiss otsustavalt, et ei taha seda. Järgnes paaniline röökimine.

„Alguses arvasin, et ta pirtsutab niisama,“ meenutab ema. „Tegin pajatoidu. Marc pani suvikõrvitsa suhu ja hakkas öökima,“ meenutab ema. „Siis taipasin, et ta päriselt ei suudagi süüa mingeid asju, see pole pirtsakus.“