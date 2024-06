„Pärast viis nädalat kestnud lahingut lõin käega. Olen iseendas pettunud, et ma imetamisega hakkama ei saanud“

Ma olin nagu täiskasvanud laps enne, kui ma rasedaks jäin. Arvasin, et beebid on ühed imelikud olevused, meenutades rohkem tulnukaid kui lapsi, ning selleks, et saada endale päris laps, tuli see beebiaeg minu mõistuses lihtsalt kuidagi üle elada. Lisaks sellele leidsin, et imetamine pole midagi loomulikku ega kaunist, vaid miski, mis naistele lisaks sünnitusele looduse poolt veel lisavaevaks juurde antud.