„Palavik oli 40, pea käis ringi ja halb oli olla. Ilmselt tekitas rinnapõletiku valesti valitud rinnahoidja“

Beebi rinnaga toitmine on enamasti ilus, mugav ja ema-lapse sidet tugevdav tegevus. Samas võib see kaasa tuua ka muresid. Üks raskemaid neist on rinna­põletik, mis algab üldiselt ummistunud piimajuhast. Selle tagajärjel ei pääse piim voolama ning rinda tekib kõva ja valulik tükk.