Toiduhinnad on kõrgemad kui eales varem – kuidas siiski kokku hoida? Suur ülevaade poekettide soodusmüükide süsteemist

Suvekuudel, kui lapsed koolist-lasteaiast kodus ja külmkapiuks pidevat kinni-lahti käib, löövad suurenenud toidukulud eriti valusalt. „Mul on tunne, et kogu meie palk kulub toidule!“ on emad ahastuses. Toome teieni levinud kaubanduskettide soodushindade süsteemid ning perede järele proovitud nipid, et võiksid toidukuludelt päriselt kokku hoida.