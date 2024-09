Puberteediea muutused algavad aina varem. Ema: aimasin, et tütrel algavad päevad teistest varem, aga mitte juba üheksa-aastaselt

Sattusin mõni aeg tagasi kokku oma 11aastase tütre klassiõe emaga. Jäime pikemalt rääkima ja ta mainis, et ta tütrel hakkasid päevad. Sealt edasi kuulsin nii mõnestki tüdrukust, kes on juba 9- ja 10aastaselt samasse faasi jõudnud. Sain aru, et mina, kes ma eeldasin, et mu 9- ja 11aastasel tütrel on sinnani veel mitu aastat, peaksin tegelikult olema valmis, et see aeg pole mägede taga.