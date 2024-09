Kuidas suhted teismelisega korras hoida? Ema: kogu aeg oli tunne, et teen nende jaoks kõike valesti

Kristina ja Oliver usuvad, et kuigi kaksikutest tütarde Emili (17) ja Diana (17) tormilisem puberteet on möödas, on teismeiga arenguetapp, millest ei väljuta üleöö. Nemad on suutnud säilitada tütardega kontakti enam-vähem kogu selle aja, kuid arusaamatusi on samuti olnud.