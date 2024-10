MINUST SAAB EMA | 3. osa: kas rasedus on tõesti haigus?

Olgu öeldud, et kindlasti ei taba ühte naist kõik need episoodis ülesloetletud vaevused. Sellegi poolest on rasedus naise organismile suur muutus ja hormonaalsete muutustega toime tulek võib võtta aega. Iga naine ja kogemus on erinev, kuid siiski on mõned vaevused tavalisemad kui teised. Spetsialistid annavad head nõu, kuidas nendega toime tulla, mis on tavapärane ja milliste sümptomite puhul minna valvetuppa. Igal juhul tasub iga mure ja mõtet alati enda rasedust jälgiva ämmaemandaga jagada.