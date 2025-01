Kas India on perereisiks sobilik? Jah, on! Mida näha ja teha kuu ajaga Goas?

Kokku olime Indias perega terve eelmise veebruarikuu ja et mitte last sisemaa 30–40kraadises kuumuses üle „küpsetada“, otsustasime seekord mereäärse Goaga piirduda.

Indias on tavapärane, et rollerit rentides saad kaasa ühe kiivri, samas sõidavad ühel sõiduriistal terved pered. Ja see kiiver peab olema peas õigel inimesel! Olime kolmekesi rolleril ja mõtlesime, et sõidutame kiivris last ja ise riskime, kuid saime 1000 ruupiat ehk 11 eurot trahvi, sest