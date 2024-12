VIGURDAV PÄKAPIKK | 15. päev: päkapikud kutsuvad kolmandal advendil Kevini perega aega veetma

See detsember on meil tempolt olnud üsna pöörane, mistõttu rahulikuks pereajaks on jäänud aega häbematult vähe. Pidev ringi tormamine ja vanemate jagamine töö ja koduste toimetustega on pannud Kevini igatsema ühiseid hetki. Lubasime omakeskis sel nädalavahetusel olukorda veidi parandada ja tundub, et päkapikud toetavad seda ideed usinalt!