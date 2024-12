VIGURDAV PÄKAPIKK | Kümnes päev: päkapikud panid püsti ühe väga eriskummalise näituse

Vähesed asjad siin ilmas pakuvad minu kogemuse põhjal ühele kolmesele nii palju nalja kui kaka, puuks ja pepu. Ma ei tea, miks see nii on, sest ise ei ole me nendest teemadest suurt numbrit teinud. Paraku just seda rida siia kirja pannes purskas laps multikat vaadates naerma, sest seal öeldi „vetsu“. Võta siis kinni! Ei ole minul südant talle vahel oma kodu privaatsete seinte vahel väikse kakanalja üle naermist keelata.