Lapimaa ja tuljak jalgrattavagunis

See on ammendamatu teema, kas ja kuidas lastega reisida. Mina olen selles leeris, et muidugi reisida, kui võimalusi ja jaksu on. Ja isegi kui beebi ei mäleta sellest midagi, siis – ülejäänud pere ju mäletab. Kas lastega reisimine on, nagu mõned ütlevad, lihtsalt laste kasvatamine teises kohas? Juhul kui sa ei salli eriti reisimist või ebamugavusi või enda jagamist mitme asja vahel, siis vist tõesti. Kui aga võtta seda kui teistmoodi reisimisviisi, siis mitte. Kas Klaaraga oli reisil väga raske? Ei. Kas ilma Klaarata olnuks lihtsam? Kahtlemata! Elu ilma lasteta ongi ju mitmes aspektis lihtsam. Aga see – elada nendega koos, reisida nendega koos, kogeda nendega koos – on olnud minu teadlik valik.