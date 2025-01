Tüdinud mitme lapse ema: kas on võimalik mööda saata kasvõi üks nädal ilma, et keegi haigeks ei jääks?

Arvestades seda, et mu suurim laps on juba 11, võiks ju eeldada, et see sügis-talvine haigustejada mind enam ei üllata. Paraku kaasneb minu puhul vanemlusega vist sama fenomen nagu poolte eestlastega, kui novembris peaks lumi maha tulema. Äkitselt on pea laiali otsas ja olukord, mis oli etteaimatav, mõjubki hoopis üllatavalt.