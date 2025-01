Koolitoidu uuring paljastab, mis on laste lemmikroog ja mida eri vanuses lapsed oma taldrikul näha soovivad

Huvitavaid erinevusi ilmneb aga eri vanusegruppide toidueelistustes. Näiteks 1. klassi õpilaste lemmiklisandiks on hoopis tatar (21%), millele järgneb riis (20%) ja kartulipuder (16%), makaronid on kooliteed alustanud põnnidel alles 14 protsendiga neljandal kohal. Makaronid ja pastaroad on eriti popid kooli keskastme seas. Gümnaasiuminoored hindavad pastaga peaaegu sama kõrgelt praelisandina ka ahjukartuleid. Roogadest meeldib gümnaasiumiõpilastele noorematest koolikaaslastest enam risotto ning erinevad liha- ja kanaroad.

Uuringu tulemused näitavad, et ligi 60% õpilastest peab koolitoitude mitmekesisust heaks või väga heaks, samas kui lapsevanematest jagab sama arvamust vaid 39%. Tähelepanuväärne on, et 73% koolipersonalist, kes igapäevaselt koolitoitu sööb, peab seda heaks või väga heaks.

Vanemate teadlikkus koolitoidust on madal

Baltic Restaurants Estonia (BRE) müügi- ja turundusjuht Tiiu Endriksoni sõnul mängivad selles, kuidas õpilased toiduga rahul on, suurt rolli kodused toitumisharjumused. „Näeme üha enam, et klassikalised maitsed ja toidud ei ole lastele enam nii tuttavad kui varem ning seetõttu võivad need road õpilastele näida kohati võõramad kui mõni rahvusvaheline köök. Korraldame kooliaasta jooksul ka erinevaid teemanädalaid ning Aasia toitude nädal on vaieldamatult kõige populaarsem,“ rääkis Endrikson.

Endrikson märkis, et uuringu tulemused peegeldavad hästi ka seda, kuidas lapsevanemad kahjuks tihti ei tea, kes nende lapse koolis üldse toitlustust pakub ning millised on koolitoidu valikud. „Kuigi oleme juba mitu aastat kutsunud oktoobrikuus lapsevanemaid avatud koolisöökla nädalal koolitoitu maitsma ja seda võimalust kasutas sügisel 4000 inimest, on paljud lapsevanemate hoiakud endiselt seotud nende enda kooliaja kogemusega. Koolitoit on aga aastatega teinud läbi märkimisväärse muutuse.“