Emaks HIV-positiivsena. „Diagnoosi saades kadus maa mu jalge alt. Tundsin, et mu elu on lõpu saanud“

HIV-positiivne naine ja planeeritud rasedus? Just sellise loo räägib Triin, kes on pealtnäha terve ja tavaline naine koos armsa pisipõnni ja toetava abikaasaga. Paraku käib tema igapäevaelu juurde ka püsiv raviskeem. Mõned aastad tagasi sai ta jahmatava diagnoosi: ta on HIV-positiivne. Hoolimata karmist diagnoosist oli Triinul soov saada emaks.