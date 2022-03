Väikese tüdruku hoiatav lugu: patarei on lapsele eluohtlik. "Kogu opi aja süüdistasin end, miks ma ei pannud teleripulti kõrgemale!"

"Ma ei sooviks sellist saatust mitte kellelegi!” ütleb Kristina, miks ta on nõus oma lugu jagama. Tuleb välja, et telekapult on lapsele kõige eluohtlikum asi kodus. Noral tuli läbi elada mitmed röntgenuuringud, narkoosid ja keeruline operatsioon.