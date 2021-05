VIDEO | Mis juhtub su lapse organismis, kui sinna satub paar magnetit? Sellest võib saada kiirelt sõelapõhi!

Kumm selgitab, et nii patarei kui magnetite peetumine seedetraktis võib olla katastroofiliste tagajärgedega. "Üksik magnet ei tekita seedetraktis probleeme ja tõenäoliselt väljub loomulikke teid pidi. Kui laps neelab mitu magnetit korraga või magneti koos muu metallesemega, tekib tervisele suur oht. Magnetid tõmbuvad omavahel kokku ka eri sooleosades ja kui nende vahele jääb sool, võib see põhjustada seedetrakti mulgustumise, see omakorda raske infektsiooni."

Kui laps ütleb, et neelas magneti, või vanemad näevad seda, on vaja pöörduda võimalikult kiiresti haiglasse, et hinnata röntgeni abil, kas kehas on võõrkehi, kui palju ja mis asukohas need on ja vastavalt edasi tegutseda.