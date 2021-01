Perearst teeb puust ja punaseks: kui kaua karta koroonahaiget ja ta lähedasi?

Rospu selgitab selle loo valguses, millal enam pole ühtki põhjust haiget või tema lähedasi karta: "Väikelastega perekondi uurides on leitud, et mõnikord tekib lastel immuunvastus samas tempos nagu lapsevanematel, veres on hiljem koroonaviiruse vastased antikehad leitavad, aga ninast võetud testidega koroonaviirust ei leitagi. Ilmselt suudab osa laste immuunsüsteem viirust kuidagi sedasi tolereerida, et saab ilma haigusnähtudeta ja oluliselt nakkusohtlikuks muutumata viirusetõrjesüsteemid üles ehitada."