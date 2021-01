Maria blogi: ilmselt ma ei saa surmani üle sellest, et tal oli kõrvalsuhe, aga samas tõi just see esile suure probleemi

Varasemalt ma olin täiesti välistanud võõra abi, proovisin kogu aeg oma jõududega toime tulla, aga nüüd olen aru saanud, et see pole võimalik. Jah, praegusel ajal ma kindlasti võõraid endale koju ei taha, aga kohe kui haigeid vähemaks jääb, tuleb leida see üks sobiv inimene meie perele pikemaks koostööks. Ma ei teagi miks ma olen sundinud end alati superema olema. Kogu aeg mitmel rindel tegutsenud ja alati tundnud süümepiinu kui pole kusagile last kaasanud. Nüüd on aga lapsi kaks ja näen, et selleks, et ma saaksin olla parem ema, pean saama aega iseendale. See ei tähenda siis iga päev endale aja võtmist, vaid mõned korrad kuus. Praegu on mul võimalik suurema vaevata seda aega endale leida. Sügisel aga kui suurem läheb kooli ja pisem lasteaeda, on täiskohaga tööl käies kõike palju keerulisem lahendada.