Ta pööras end 35. nädalal tuharseisu | Ema: ma ei olnud sellise lõpptulemusega üldse arvestanud

LOE KA: 9 Kuud värskes numbris | Kolm kuud pärast sünnitust taas lapseootel: ma polnud jõudnud taastudagi veel

Silva (30) ootas rahulikult oma esimest last Fränki (10 k) ja ei osanud ettegi kujutada, et poiss võiks talle asendi valimisega mingi vingerpussi mängida. Nimelt oli Silval loode juba umbes poolest rasedusest peaseisus ning kõik käis justkui raamatu järgi. Kuni poiss end 35. rasedusnädala paiku tuhar­seisu otsustas pöörata.

Kuna rasedus oli selleks ajaks juba lõpukorral ja emaüsas ruumi vähe, tekitas uus olukord Silvas mõistagi hirmu, ta otsustas siiski proovida ka arstide pakutud kehavälist pööramist. “Tegin rumalasti, et enne pööramisele minemist internetist teiste rasedate kogemusi lugesin,” tunnistab Silva täna.

Oma loo räägib ka Kadri (31), kel on kaks last ja kuigi mõlemad on ta sünnitanud loomulikul teel, siis päris tavalise sünnituse kogemust tal ei ole, sest mõlemad sündisid hoopis tuharseis-sünnitusega...