Kõige hullem põhjus last saada tundub mulle see, kui partnerid tahavad oma suhet lappida ja lapsest peaks saama suhtepäästja. Tegelikult on just laps see, kes paneb suhte korralikult proovile!

Enne beebit olime Lemmega vabad. Meil polnud vaja organiseerida oma aega. Seda lihtsalt oli piisavalt nii teineteise kui ka hobide jaoks.

Mul on hea meel, et alustasime lapse sünni järel seksuaalelu teadlikult. Mäletan väga hästi meie esimest korda pärast sünnitust...