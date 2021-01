2020. aasta popimad nimed olid Robin ja Sofia, aina enam on au sisse tõusmas vanemate põlvkondade nimed!

Nimed Robin ja Sofia on juba pikemat aega lapsevanemate suured lemmikud. Viimasel kümnel aastal on Robin olnud järjepidevalt kuue populaarsema nime hulgas ja neist neljal aastal koguni esikohal. Sofia on kaheksal aastal olnud esimesel ja kahel aastal teisel kohal.

Jakob on ühtlasi ka näide taasavastatud vanemast ja traditsioonilisest nimest. Nimesid, mille kandjaid on rohkem üle 75-aastaste seas, pole peaaegu üldse keskealiste hulgas, aga on viimasel kümnendil uuesti populaarseks saanud, võib leida teisigi. Vanaisadest ja vanaemadest inspireeritult on taas levima hakanud nimed nagu Adeele, Elli, Emma, Ida, Loore, Matilda, Olivia, Roosi, Säde, Johan, Johannes, Hugo ning Oskar. Kõikide nende nimede populaarsus on viimasel ajal kiiresti kasvanud.