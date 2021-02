Ines Karu 5 lihtsat soovitust, et järgmistel põlvedel oleks maailm, kus on hea elada!

Ines Karu teeb nukraks küsimus, mis saab meie lastest ja nende järglastest, kui meie põlvkond ei suuda hoiakuid muuta. Tema kindel veendumus on, et maailma paremaks muutmiseks oleks vaja uut ja jätkusuutlikumat majandussüsteemi. “2/3 materjalist, mis majandusest läbi käib, heidetakse reostusena keskkonda või läheb see muudmoodi jäätmeteks."

"Ringlusmajandusele üleminek ja keskkonnasõbralikud materjalid on minu arvates üks olulisemaid taktikaid, tegutsemaks puhtama ja tervema keskkonna nimel. See on vajalik, et meie lapsed ja lapselapsed ei kannataks üleliigse tootmise ja tarbimise tõttu,” selgitab ta tulihingeliselt Pere ja Kodu veebruarinumbri kaaneloos.