Ines Karu-Salo: koos Martiniga oleme ületanud nii mõnegi mäe ja paljust välja tulnud

Ines (35) tunnistab, et kuigi ta võib tunduda malbe, pole ta alati lihtsaim kaaslane: “Olen üsna iseteadlik, elavahingeline ja emotsionaalne. Olen aga ka alati soovinud ennekõike harmoonilist suhet, sest pean elus olulisemaks edasiliikumist ja arengut, mitte pidevalt otsast alustamist." Sel suvel täitub Inesel ja tema IT-ettevõtjast abikaasal Martinil (36) koos 18 aastat, neist 10 on nad olnud abielus. Nad räägivad oma armastuse loo.

Ines, kes kogus tuntust telesaadetes ja keda võis mõni aasta tagasi tihti seltskonnaajakirjanduses näha, on viimastel aastatel elanud tähelepanu eest peidus. Tema elus on praegu emotsionaalne ja väsitav, samas võrratu etapp – peres kasvab kaks pisikest tütrekest Isabel (3) ja Meribel (5 k). “Vahel on minu elus nii palju emotsioone, et neid on lausa raske maandada," tunnistab ta. "Emadus on uskumatult eriline kogemus.” Ines jutustab emaduse imelistest, aga ka keerulisematest tahkudest.

Oleme Inese perel külas ühel lumisel päeval. Kohustuslik koroonatest on neil juba tehtud ja järgmisel päeval pakib pere asjad, et sõita Hispaaniasse, kus nad esialgu peatuvad Inese vanemate Armini ja Kaia juures. “Plaanime paar kuud Hispaanias olla ja päikese all tavalist pereelu elada,” jutustab Ines.

Kui Ines ise sündis, oli ta ettevõtjast isa Armin Karu 19aastane, ema Kaia paar aastat vanem. Ines tunnistab, et paratamatult ei saanud ta oma vanematelt nii palju tähelepanu, kui oleks ehk soovinud, sest ema-isa pidid õpingud lõpetama ja ennast üles töötama. Oma lapsepõlve meenutades ütleb Ines, et isa oli töökas, nõudlik ja temperamentne, ema pigem perele orienteeritud, malbe ja südamlik. Kodust sai ta teadmise, et