Mida märgata lapse kehalise arengu puhul ja millal muretseda või spetsialisti poole pöörduda?

Qvalitas Arstikeskuse laste füsioterapeudi Cristina Lõokese sõnul pöördutakse kõige sagedamini tema poole beebi või väikelaste puhul, kui nad ei pööra, rooma, istu või kõnni teatud ajaks. Lisaks ka juhtudel kui on märgatud lamedaid tallavõlve või kõndi sissepoole pööratud jalgadega. Võimalikud märgid probleemide ilmnemisest on väikelaste puhul ka tihe kukkumine ja komistamine. Suuremate laste puhul siis, kui ilmneb erinevus õlgade kõrguses või kui ette kummardamisel on üks kehapool kõrgemal kui teine.

„Sellistel juhtudel saab füsioterapeut olla abiks nii lastele kui ka vanematele. Kõigepealt kogume lapsevanematelt infot ja hindame lapse võimekust motoorses liikumises ning vastavalt tulemustele määrame vajalikud meetodid,“ rääkis füsioterapeut. Need võivad olla näiteks terapeutilised harjutused, massaaž, vesiteraapia või siis abivahendid nagu näiteks tallatoed. Kui tegemist on keerukamate probleemidega, siis tehakse koostööd ka teiste kogenud spetsialistidega. „Kindlasti on iga konsultatsiooni osa ka lapse ja vanemate nõustamine,“ lisas ta.

Füsioterapeudi sõnul nõuab lastega töötamine kannatlikust, paindlikkust ja väga head suhtlemisoskust nii laste kui ka vanematega. „Täiskasvanule võib sageli jääda mulje, et terapeut lihtsalt mängib lapsega, kuid antud mäng peab olema valitud väga arukalt. Kõik harjutused on peidetud mängu sisse. Laste motiveerimisel edukaks teraapiaks peab see olema võimalikult mänguline ja põnev,“ kirjeldas Lõokene, kuidas panna lapsed eesmärgi suunas kaasa töötama.

Terapeudi poole ei pea pöörduma vaid siis, kui kimbutab mõni kindel mure või probleem. Koos aidatakse leida lapsevanematele ka selgust selle suhtes, mis tegevused või mänguasjad on parimad arengu ja liikumise edendamiseks.

„Last aktiivsena hoides saab tervisliku arengut ka iseseisvalt toetada ja võimalikke probleeme ennetada. Liikumine on lapse motoorse arengu ja luu-lihaskonna puhul kõige aluseks ning seetõttu tuleks lapsega kindlasti igapäevaselt kaks tundi õues viibida ja julgustada ka last ise olema füüsiliselt aktiivne läbi õuemängude ja jooksmise. Lisaks tuleb kasuks ka ujumisega tutvuse tegemine juba beebieas ja sellega jätkamine läbi kogu lapseea,“ selgitas Lõokene.