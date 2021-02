Tõlgime beebikeelt: mida ta küll nii või naa tehes öelda tahab?

See tähendab, et tema jaoks on kõike hetkel liiga palju. Anna lapsele kiiresti tagasitõmbumise võimalus (aseta ta näiteks kandelinasse), nii väldid tihtipeale ka pisaraid.

Kui täiskasvanu on väsinud, hõõrub ta silmi. Imikud ei ole veel nii osavad ja pusivad kätega näopiirkonnas, mõnikord ka kõrvade juures. Kui sellele lisandub haigutamine, on asi eriti selge: laps tuleb kiiresti magama viia!

Kui vanemad oma äsja sündinud last jälgivad, hoiavad nad teda automaatselt umbes 30 cm kaugusel näost: see on looduse kaval trikk. Imikud suudavad just sellelt kauguselt kõige paremini näoilmeid tuvastada. Nad uurivad tähelepanelikult enda vastas olija nägu: nende tähelepanu köidab naeratamine ja kõrgele tõstetud kulmud. Neutraalselt või kurjalt näolt pööravad nad pilgu kiiresti kõrvale.