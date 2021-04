Eesti Lasteaednike Liit: meid ootab veel üle kahe nädala ühist jõupingutust

Täname kõiki lapsevanemaid, kes on leidnud piirangute ajal võimaluse hoida oma lapsed kodudes, vältimaks nakatumise levitamist lastekollektiivide kaudu. Me tunnustame teie panust kohusetundlike kodanikena ning oleme kindlad, et igasugune kontaktide vähendamine viib meid kiiremini endise elu juurde tagasi. Esialgsete plaanide kohaselt kehtivad tänased piirangud 25. aprillini. Meid ootab veel ees üle kahe nädala ühist pingutust.

Meedia on täis vastuolulist infot, sotsiaalmeedia on täis emotsioone ning ametkondade juhiste mõistmisel on kõigil osapooltel interpreteerimiseks ruumi.

Vabariigi valitsus kinnitas 9. märtsi istungil 11. märtsist kehtima hakkavate piirangute korralduse, mille eesmärk on vähendada kontakte inimeste vahel, et saada koroonaviiruse levik Eestis kontrolli alla ja tagada Eesti tervishoiusüsteemi toimepidevus. Valitsus andis soovituse mitte viia lapsi ilma hädavajaduseta lasteaeda ega lastehoidu.

Igapäevaelu on seotud piirangute ja reeglitega. Paljud on kaotanud töö või on nende sissetulekud vähenenud. Ühesõnaga olukord on keeruline kõigi kodanike jaoks. Siiski on üks positiivne asi - lasteaiad ja -hoiud töötavad igapäevaselt, et vastu võtta lapsi ning aidata hoida mingilgi määral ühiskonda toimivana.

Elame juba aasta koos koroona viirusega. Möödunud kevadel oli palju teadmatust ja hirmu ning vähe haigestumisi. Täna on seis vastupidine – oleme teadlikumad, kuid haigestumiste osas on Eesti maailmas esirinnas. Olukord, mille lõppu ei tea keegi, on tekitanud inimestes väsimust, ollakse tüdinenud kodus olemisest ja sellest, et sisuliselt tuleb elada päev korraga.

Lasteaed on teie lapse teine kodu ja ühine kodu paljude erinevate perede lastele. Kõik rühmas toimuv mõjutab otseselt või kaudselt kõiki seotud perekondi. On hea teada, et lapsed soovivad lasteaeda tulla ja usume, et lastel on raske olla sel keerulisel ajal pikalt sõpradest eemal. Teame, et lasteaed on koht, kuhu tuleb kokku palju inimesi erinevatest keskkondadest ning seetõttu on siin viiruse levikuks soodsad tingimused.

Nii on lasteaiad olukorras, kus tehakse kõik endast olenev kehtivate juhendite ja hetkel saadaoleva informatsiooni alusel, et viiruse levik peatada (kontaktide vähendamine, distantsi hoidmine, siseruumides maski kandmine, ruumide desinfitseerimine, töötajate vaktsineerimine jne), kuid vaatamata sellele on iga päev olemas võimalus, et mõni viirusekandjast (perekonna teadmata) laps satub lasteaeda.

Nakkuse levitamiseks piisab kui nakkusekandja viibib rühmas kasvõi 15 minutit. Enamasti toob haigestunud lapse kollektiivis käimine kaasa lasteaias haiguspuhangu ning rühm tuleb sulgeda. Lasteaednikud muretsevad ennekõike laste ja teie pereliikmete tervise pärast.

Lasteaia kaudu võib iga pere saada nakkuse, kuna lapsed võivad olla viiruse kandjad ning lähikontaktsed muutuvad nakkuse levitajateks. Kuigi enamus õpetajaid on tänaseks esimese vaktsiini doosi kätte saanud, ei anna see vaktsineeritutele täielikku immuunsust. Soovime hea seista lasteaia personali ja nende lähikondlaste, meie kogukonnaliikmete, eest.

Õpetajatel on lähedased: lapsed, eakad vanemad, riskirühmadesse kuuluvad pereliikmed, kellel on samuti õigus oma tervise kaitsele. Pidev töötamine pinge ja haigestumise ohu olukorras, kus ühel pool on lasteasutusel kohustus täita vabariigi valitsuse korraldust ning teisel pool vanemate üha kasvav surve lapsed aeda tuua, paneb lasteaiad äärmiselt keerulise olukorda. Soovime väga, et meie lapsed ja nende pered jääksid praeguses olukorras terveks nii vaimselt kui füüsiliselt.