Ema meenutus sünnitusmajast: miks te lasete tal nii kaua magada? Kas te tahate oma lapse ära tappa?

Käisin mitu kuud imetamisnõustajate juures ja äratasin oma last iga 2,5 tunni tagant üles. Imetamise ajal pidin pidevalt oma last mudima, et ta magama ei jääks. Imetamine võttis aega umbes tund. Seejärel tuli piim välja pumbata ja pesta igasugused süstlad, voolikud ja topsikud, mille abil andsin lapsele rinnapiima juurde. Lõpuks oli mul tund või poolteist aega, mil sain magada või muid koduseid toimetusi teha ja seejärel kordus kõik uuesti.

Vahel tundsin, et ma ei jaksa nii jätkata. Mäletan, et ostsin poest RPA pulbri ja ise nutsin. Pidasin end läbikukkunud emaks, kes ei suuda oma last imetada. Kuigi mul oli RPA pakk kapis, siis seda ma siiski ei kasutanud. Siiski andis see mulle turvatunde, et kui laps üldse ei söö, siis on mul kapis nö tagavaravariant vajadusel võtta. Lõpuks imetasin oma last üle aasta. Aga tema esimestel elukuudel ma mingit rõõmu küll ei tundnud. Mind rõõmustas ainult see, kui ta piisavalt sõi.