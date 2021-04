Treener ja kehalise kasvatuse õpetaja jagab vahvaid ideid, et motiveerida ka tõrksamaid lapsi liikuma

Ajal, mil lastetreeningud on peatatud ja lapsed on sunnitud koduseinte vahel õppima, on liikumine Junsoni sõnul nagu ravim. Igasugune füüsiline tegevus tugevdab luid ja lihaseid, parandab vastupidavust ja aitab stressi maandada. Liikumine tõstab ka vaimset sooritusvõimet, parandab lihastasakaalu ja rühti, aitab vältida ülekaalulisust.

“Aga eks ravimi võtmisega ongi nii, et kõigile selle manustamine ei meeldi. On lapsi, kes loomu poolest ongi väga elavad ja liikuvad, aga ka neid, keda tuleb aktiveerida. Parim abiline on toetav lapsevanem, kes ise head eeskuju näitab,” tõdeb ta.

Kehalise kasvatuse õpetajana töötades kogeb Junson, et laste liikuma suunamine on sellises olukorras väljakutse. “Olen püüdnud oma õpilastes tekitada õues liikumise harjumust ja palunud saata nädala jooksul liigutud sammud. Eesmärgiks oleme pannud kahel korral nädalas vähemalt 8000 sammu. On õpilasi, kes teevad seda joostes ja ületavad nädalamiinimumi mitmekordselt, kuid ka neid, kes täidavad ülesande täpselt ja teistel päevadel on samme 500,” räägib ta oma kogemustest.

Lisaks on õpetaja soovitanud konkreetseid treeningvõimalusi Internetis, kus keskendutakse teadlikult rühti ja kehahoidu toetavate lihaste treenimisele.

Selline süsteem töötab tema sõnul gümnaasiumiastme õpilaste hulgas, kus üldine terviseteadlikkus on juba suurem ja iseseisvalt liikumine ja treeningute tegemine toimib. Keerulisem on olukord noorema kooliea lastega, kes vajavad sportimisel enam juhendamist ja treeningkaaslaste puudumisel langeb see pool nüüd lapsevanema kanda. “Samas leian, et see ongi hetkel kvaliteetaeg, kui liigume oma lastega koos väljas või teeme koos mõnd toredat harjutust!” ütleb ta.

Nõuandeid, kuidas lastele uusi liikumisharjutusi õpetada

Junson annab nõu, et laste puhul töötab hästi, kui alustada kergematest ülesannetest ja tasapisi minna keerulisemaks ja raskemaks.