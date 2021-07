Laura vlogi: beebiga Eestimaad avastamas ehk "ma olen nii väsinud, et see pole reaalne"

Selle seikluse vältel jõudis noor ema mõistmiseni, kas lapsega reisimine on puhkus või mitte. Üks mis kindel - retk beebiga nõuab hoolikat läbimõtlemist ja ettevalmistusi. Lisaks saad teada, mis on see üks põhimõte, mis aitab lastega reisimist nautida ning olulisemad nipid, mis on eduka puhkusreisi eelduseks.