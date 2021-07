Laura vlogi: Rannapäev! Millist eeskuju ma oma tütrele annan, kui jätkaksin oma keha vihkamist?

"Ma olen enam-vähem terve elu oma keha vihanud, aga paar kuud tagasi otsustasin, et sellel ei ole mõtet, sest vihkamisega see nagunii ei muutu. Rannas on raske, kui on palju ilusate ja saledate kehadega tüdrukuid ümber, aga see on see keha, mis mul on. See kandis ja toitis mu last ning see on see keha, millega ma rannas käin. Kui ma jätkaksin oma keha vihkamist, siis millist eeskuju annaksin oma tütrele?"