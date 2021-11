Minu pisike ime Miia-Mirelle sündis kahekümne neljandal nädalal ja kaalus 668 grammi ja oli 31 sentimeetrit pikk. Pärast sünnitust sain teda korraks näha ja siis viidi ta lastehaiglasse intensiivravi osakonda. Kui arst mind pärast vaatama tuli ja andis telefoninumbri, kuhu järgmisel hommikul helistada, siis istusin ja mõtlesin, kust see julgus, et helistada. Kartsin kuulda, et vabandust, aga teie last ei ole enam.

Nägin Miiat alles kaks päeva pärast sünnitust, kui arst mind teavitas, et beebi vajab südameklapi operatsiooni. Vot see oli tõeline hirm, mis mind siis valdas! Ta on ju nii imepisikene! Kuidas ta siis veel selle operatsiooni