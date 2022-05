Isa: kuidas ma pärast oma lapse emast lahkuminekut meie kohutava suhte parandasin

Kaks kuud peale lapse sündi läksid värsked vanemad lahku ning ema ja beebi kolisid pere ühisest kodust välja. Vanemate suhe oli läinud nii halvaks, et isa ei tohtinud oma lapsega kahekesi isegi aega veeta. Purunenud suhtesse ning hooldusõiguse küsimusse olid segatud ka politsei ja lastekaitse. Kui teineteisele on esitatud kõige rängemaid mõeldavaid süüdistusi, siis kas koos lapse kasvatamine ja normaalne suhe on veel võimalikud? See on ühe päris isa lugu.