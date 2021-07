Põhjalik ülevaaade: põhjused, miks õige aeg raseduse peale mõtlemiseks on hiljemalt kaks kuud enne selle algust

Silja Staalfeldt-Rahumägi ütleb, et raseduse planeerimisel on olulised tervislik eluviis ja vitamiinid toidulaual. "Oluline on raseduse planeerimise ajal ja esimesel trimestril võtta foolhapet 400–800 mcg päevas, mis toetab beebi närvisüsteemi arengut. Üle tuleks vaadata ka, kas igapäevane toidumenüü on piisavalt mitmekesine ning sisaldab proteiine, rauda, tsinki, C- ja D-vitamiini. Soovituslik on piirata kohvi tarbimist ühest kuni kahele tassile päevas."