Merit Raju: emaks ei saada sünnitusega, vaid kasvatakse järk-järgult

Austus ja vastutus

“Emana väikese ilmakodaniku esimeseks mõjukaimaks õpetajaks olemine on suur vastutus. Samaaegselt on elumuutev kogemus ka oma lapselt õppimine. Emaks olemise aeg on minu jaoks olnud suur kannatlikkuse ja loovuse kool, täieliku kohalolu ja tingimusteta armastuse õppetund. See on olnud ka austuse kool. Minus on kasvanud lugupidamine kõigi, kaasa arvatud oma vanemate vastu. Ja kõik vaimsed praktikad ja tehnikad on olnud suureks toeks nii sünnitusel kui ka pärast – eriti pärast!” mõtiskleb Merit.

Naise sõnul on emaks olemises midagi ääretult erilist, ent samas üdini loomulikku ja universaalset. Milline täppistöö, psühholoogiline vastutus, emotsionaalne ja füüsiline väljakutse ning samas ime ja kingitus see tegelikult on! Kurnatus magamata ööde tõttu ning rõõm ja imetlus lapse esimesest naeratusest või sõnast...

Eriline aeg ema olla

“Olen mõistnud, et emaks ei saada sünnitusega, vaid kasvatakse järk-järgult. Mulle on siin abiks olnud mitmed raamatud, kursused ja naised. Tänapäeval on väga eriline aeg ema olla, sest lapse ootamisel, sünnitamisel ja “kasvatamisel” võivad erinevad teooriad samaaegselt õiged olla. Ja lõpuks polegi need teooriad, vaid sisetunne, mis suunab meid oma teel. Aga minu üllatuseks see sisetunne ei olnud kohe pärast sünnitust platsis – ka seda tuleb otsida ja kasvatada järk-järgult,” nendib Merit.

“Olen olnud naine, kes eelistab tööd pere loomisele, naine, kes soovib last, aga peab veel ootama, ja naine, kes on saanud emaks. Tagantjärele on mul hea meel, et mul on olnud aega küpseda, et võtta parimal moel vastu oma kauge külaline – väike poeg,” kirjutab autor oma raamatus.