Spikker lapsevanemale: millised pisarad tulevad hingest ja milline on "mina tahan" jonn

Väljaspool kodu meil pere pesamunadega suuri probleeme, karjumist ja trampimisi ette pole tulnud. Oleme saanud kõik rahulikult arutades selgeks räägitud. Muidugi on olnud olukordi, kus peame veidi emotsionaalsemalt arutama, et miks just nüüd ja kohe me seda asja ei saa. Lõpuks nad siis lepivad või valivad midagi sellist, mida tohib.

Kui olemegi poes mõne teise lapse jonni kuulnud, siis arutavad nad isekeskis, et miks need lapsed küll nii karjuvad, kas nad siis tõesti ei saa emmega sellest rääkida.

Muidugi ei saa ma väita, et meil jonnimist üldse ei ole. Aga kui jonn hakkab tulema, siis esimese asjana ma küsin, et kas see on "mina tahan" jonn? Tihti tuleb lastel siis hoopis naer peale ja jonnimise põhjus ongi juba unustatud.

Aga on ka päevi, mil naljatamine ega miski muu ei aita. Ilmselgelt on lastel raske aru saada, mis nendega toimub ja miks nad ei saa oma tunnetega hakkama. Neil päevadel ja rasketel hetkedel püüan ma alati laste jaoks olemas olla, sest oleme üks pere ja saame kõigest koos üle.

Ühel laupäeval istusime koos Getteriga saunalaval. See on meie kvaliteetaeg, sest oleme ainult meie kahekesi. Äkitselt küsis Getter: "Emme, kas sina ka pisaratega nutnud oled?" No mida sa vastad, ikka olen ju. Getter küsis edasi: "Millal? Meie ei ole näinud." Vastasin, et nutan salaja, kui nemad magavad, sest ei taha neid muretsema panna ja näidata, et ma kurb olen. Getterile ei andnud see rahu ja ta uuris ikka edasi, et miks ma nutnud olen, nemad pole ju mind löönud või on ehk keegi teine seda teinud...

Ma tegelikult veidi ehmusin selle jutu peale ja püüdsin seletada, et alati ei pea lööma selleks, et valus oleks. Vahel nutetakse seepärast, et meel on kurb või on keegi hingele haiget teinud. Getter uuris edasi: "Kui me jonnime, kas sa siis oled ka kurb?" Mina vastasin, et ikka olen.