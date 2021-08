Põrgupiinu ja vaimset vägivalda kogenud ema: anestesioloog selgitas, et mu pisarad voolasid juba operatsioonilaual narkoosi all olles

Mis siis, kui pärast kannatusterohkeid aastaid ütleks keegi kõrvalseisja, et oleme pikka aega omaenda kodus vaimse vägivalla all kannatud? Ja vägivallatsejaks on olnud lähim pereliige, kes oleks pidanud meie esimene kaitsja ja tugipunkt olema? Kahe lapse ema tervis oli täiesti läbi, kuid kõige selle kõrval tuli tal oma pere eest hoolitseda. Teda solvanud ja mõnitanud partnerilt tal tuge polnud loota. See on Kersti lugu.