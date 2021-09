Murelik ema: kõik hakkavad tittesid juba sünnist saati potitama, aga millal päriselt seda tegema peaks?

“Ma ei saa aru, miks minu beebigrupis on kõik asunud oma tittesid kohe siis potile sundima, kui need istuma hakkavad? Laps ei saa sellises vanuses ju ööd ega mütsi aru!” imestab esmakordne ema Marelle (28), kes ei kavatsegi oma beebigrupi sõpruskonnast eeskuju võtta. Ta on veendunud, et tütar Loore (8k) potitamisega on aega veel küll.