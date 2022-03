Liisbeti hakkas enurees kiusama juba mitu aastat tagasi. Tema ema Jaanika meenutab halvemaid öid, mil lapse voodipesu on olnud vaja vahetada lausa kahel korral. Pere iganädalases ostunimekirjas on alati ka öömähkmed, mida korvi lisades seitsmeaastane tüdruk ise näost punaseks läheb.

Esimest korda mindi arsti juurde kui Liisbet oli viieseks saamas. "Arst seletas, et tal on enurees ja ja tegu on väga levinud haigusega," meenutab Jaanika. Järgnenud on kaks aastat täis erinevaid arstivisiite ja hoolikat rohtude doseerimist.