Head rahvusvahelist podcast'ide päeva! Siin on 10 Pere ja Kodu enimkuulatud taskuhäälingut

Pelgulinna sünnitusmaja sünnitusosakonna vastutav ämmaemand Merit Tammela räägib, kui keeruline on pidada läbirääkimisi, kui naine on juba ette negatiivselt meelestatud. „Seda ei tohi, toda ei tohi ja seda ma ei taha... Siis me peame läbi rääkima ja nõustama ja leidma, kust see hirm on tulnud,“ jutustab Tammela. Tema sõnul on naisi, kes siiski jäävad oma tõekspidamistele kindlaks, seda enamjaolt usulistel põhjustel, ja sellisel juhul ei saa personal teha muud, kui loota, et sünnitus kulgeb loomulikult ja riskivabalt.