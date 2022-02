"Ettekujutuses võib see meesterahvale õudne olla, aga tegelikult oli kõige õudsem hoopis ootamine," kirjeldab Märt tormilist sünnitust.

"Olen oma abikaasa kõrval, tal on tohutud valud ja ma ei saa mitte midagi teha. Mul ei olnud eelnevalt mingit kinnisideed, et pean kindlasti seal kõrval olema. Aga kui sünnitustegevus pihta hakkas, oli see minu jaoks loomulik ja tegin kõik endast oleneva, et mu naisel oleks hea. Ega naisterahvas sel hetkel ei tea, mida ta tahab. Mis on arusaadav. Liisa ütles mulle, et masseeri mu selga. Jõudsin käe õhkõrnalt vastu ta selga panna, kui ta käratas: “Ära tee, rõve