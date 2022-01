Ida-Tallinna keskhaigla lasterikkaim kuu oli märts — sündis 379 last, 185 tüdrukut ja 194 poissi

Septembris sündisid aga ITK sünnitusmajas kolmikud — kolm tüdrukut. Kolmikute sünd on tavalisest erilisem ja vajab ka tavapärasemast paremat meditsiinilist valmisolekut. Eestis sünnivad aastas tavaliselt 1 kuni 3 kolmikut. Mullu oli kõige lasterikkam kuu märts, mil sündis 379 last, 185 tüdrukut ja 194 poissi.

2021. aastal uuringufirma Saar Poll läbi viidud naistekliinikute ja sünnitushaiglate küsitluse järgi on Ida-Tallinna keskhaigla Tallinna ja Harjumaa naiste esimene valik. Naistekliinikut hinnati vastanute seas kõrgelt ning enim tunnustati just sõbralikku ja hoolivat teenindust, seda, et saadi piisavalt aega ja tähelepanu ning professionaalset arstiabi koos probleemi lahendusega.